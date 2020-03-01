جامعة المثنى تدعو الى اعتماد التعليم الالكتروني لتعويض العطلة

2020/03/01 | 15:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت جامعة المثنى منتسبيها بضرورة اعتماد وسائط التعليم الالكتروني للتواصل بين تدريسي وطلبة الجامعة وذلك لتعويض توقف الدوام الرسمي بسبب الاحترازات المتخذة بالضد من فايروس كرونا.واكد التوجيه على ضرورة […]

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