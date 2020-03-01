2020/03/01 | 15:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة .. اعمام من وزارة الكهرباء الى جميع الموظفين تقرر أن يكون دوام الموظفين ٥٠% من مجموع الكادر وبالتناوب . هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 15:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. اعمام من وزارة الكهرباء الى جميع الموظفين تقرر أن يكون دوام الموظفين ٥٠% من مجموع الكادر وبالتناوب .) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. اعمام من وزارة الكهرباء الى جميع الموظفين تقرر أن يكون دوام الموظفين ٥٠% من مجموع الكادر وبالتناوب .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).