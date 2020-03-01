تقليص عدد ساعات الدوام الرسمي بالعراق بسبب كورونا

2020/03/01 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وكالة الأنباء العراقية، عن تقليص الدوام الرسمي في محافظات نينوى وكركوك وبابل، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.كما أعلن السبت عن إيقاف الخدمات القنصلية مؤقتًا لمدة أسبوع، حفاظًا على السلامة العامة، وتحسبًا لانتقال فيروس كورونا المتحور الجديد “كوفيد- 19”.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان صحفي: […]

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