أنقرة تعلن أن 76 ألف مهاجر غادروا أدرنة باتجاه أوروبا

2020/03/01 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غرب البلاد باتجاه أوروبا، تجاوز الـ76 ألفا حتى صباح الأحد.وأوضح صويلو في تغريدة عبر “تويتر” أن “76 ألفا و358 مهاجرا غير نظامي غادروا من أدرنة باتجاه الدول الأوروبية لغاية الساعة 09:55 بالتوقيت المحلي (06:55 بتوقيت غرينتش) من […]

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