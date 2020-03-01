حسام الدين مسعد - مسرح الشارع إحتجاج ام إحتياج؟

2020/03/01 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسام_الدين_مسعد لعن الله المتشدقين بالألفاظ والعبارات الرنانة التي كانت سببا في التصدي والمنع لعروض مسرح الشارع في بعض الدول العربيه بل ان الخلط الشائع بين« مسرح العصابات »ومسرح الشارع جعل من نقاد النخبة ان تحاول القضاء علي فكرة إقامة عروض مسرح شارع في بعض الدول العربيه بوصفها المجحف أن مسرح الشارع مسرح إحتجاجي ومحرك حقيقي للجماهير، بل تم وصفه أنه «إنجاز لأعمال ذات فعل ثوري يتعدى الفردية والمتعة البسيطة إلى أفاق ......

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