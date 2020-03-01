2020/03/01 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد النواب الموقعين في سجل الحضور لحد الان 109نائبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 15:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد النواب الموقعين في سجل الحضور لحد الان 109نائبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد النواب الموقعين في سجل الحضور لحد الان 109نائبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).