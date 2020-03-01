اليونان تمنع آلاف المهاجرين من دخول أراضيها

2020/03/01 | 15:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اليونان، اليوم الأحد، أنها منعت آلاف المهاجرين من دخول أراضيها عبر الحدود التركية، منذ أن خففت أنقرة القيود على تحركات المهاجرين.وقالت مصادر حكومية يونانية إنها منعت، منذ أمس السبت، نحو 10 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها.وشهد كاستانيي “معبر حدودي واقع شمال شرقي اليونان” توترا امس السبت، بعد أن لجأت

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