ايران : عدد الوفيات بكورونا 54 حالة وعدد المصابين الأن 987

2020/03/01 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 54 حالة، بينما بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى الأن 987 حالة.وسجلت ايران خلال ال24 ساعة الماضية 385 اصابة جديدة.وكانت الحكومة الإيرانية قررت خفض ساعات العمل في الدوائر الرسمية والمصارف مؤقتاً، بسبب فيروس كورونا، حيث تعد إيران أكثر الدول […]

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