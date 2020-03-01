الاتفاق على منح الثقة لحكومة علاوي وترك الوزارات السنية والكردية

2020/03/01 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأحد، بأن "خلاصة اجتماع الكتل الشيعية أكد على دخول الجلسة والتصويت على الحقائب الوزارية للشيعة.

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