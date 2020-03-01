رفع أسعار مادة البنزين بنحو 10% في سوريا

2020/03/01 | 15:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الحكومة السورية أسعار مادة البنزين، بنحو 10% عما كان عليه، وشمل ذلك أسعار البنزين الذي يباع عبر “البطاقة الذكية” أي بالسعر “المدعوم”، بحسب وصف الحكومة.وأصدرت وزارة #التجارة الداخلية

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