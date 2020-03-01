القامشلي تودّع سعيد يوسف “أمير البزق” إلى مثواه الأخير

2020/03/01 | 15:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّعت مدينة القامشلي عصر أمس السبت، الموسيقار سعيد يوسف، الملقب بـ “أمير البزق” عن عمر يناهز 73 عاماً، كانت مليئة بالعطاء الموسيقي والفني الذي أغنى المكتبة الموسيقية في الشرق الأوسط

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