بقرار برلماني.. الأردن تمنع التقبيل خشية من كورونا

2020/03/01 | 15:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة، وذلك حفاظا على السلامة العامة، ومنعا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة نصار القيسي، إن "عددا من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان باسم المجلس، يطالب الشعب الأردني بعدم التقبيل، والاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس".

وأضاف القيسي، أن "الأردن ما زال خاليا من الإصابة بفيروس كورونا، لكن هذا الإجراء احترازي ويأتي حفاظا على المصلحة العامة".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، يوم الخميس الماضي، خلو المملكة من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

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