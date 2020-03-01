اتفاق برلماني لصالح

2020/03/01 | 15:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفادت مصادر اعلام محليةأنه تم الاتفاق على منح الثقة لحكومة علاوي وترك الوزارات السنية والكردية.

وذكرت ، بأن "خلاصة اجتماع الكتل الشيعية أكد على دخول الجلسة والتصويت على الحقائب الوزارية للشيعة".

وأشارت إلى أن "الوزارات السنية والكردية متروكة لحين الاتفاق عليها ".

ونقلت الوكالة ع...

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