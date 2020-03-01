2020/03/01 | 15:24 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلنت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة التركية عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا.

وجاء في بيان للوكالة "اعتقلت الشرطة التركية رئيس التحرير ماهر بوزتيبي، حيث سيتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في اسطنبول".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركي...

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