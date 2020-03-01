نائب تدعو إلى إنصاف المعلمين والكوادر التربوية في الرواتب والتخصيصات والتقاعد

2020/03/01 | 15:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تقديم الدعم والاهتمام الذي تستحقه شريحة المعلمين والكوادر التربوية وإنصافهم في الرواتب والتخصيصات والتقاعد وكافة مجالات الحياة .وقالت في برقية تهنئة […]

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