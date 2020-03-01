الموارد المائية في الفلوجة تطلق حملة لكري السدود والانهر

2020/03/01 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي، اليوم الاحد، عن انطلاق حملة واسعة لكري وتنظيف السدود والانهر في مناطق مختلفة من مدن المحافظة.وقال المحمدي، إن “دوائر الموارد المائية وبالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية اطلقت حملة لكري سدة الفلوجة المائي والانهر في ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة ، في […]

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