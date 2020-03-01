بالاسماء 60 دولة يصل اليها كورونا والعالم يسجل 2900 وفاة و 86 ألف مصاب

2020/03/01 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… سجل العالم أكثر من ألفين و900 وفاة، ونحو 86 ألف مصاب بفيروس “كورونا”، معظمها في الصين، حسب محصلة جمعتها وكالة “أسوشييتد برس” والأناضول.وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وانتشر لاحقا في 60 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.وفيما يلي أحدث […]

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