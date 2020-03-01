مسرور بارزاني يصل الى الاردن

2020/03/01 | 15:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له اليوم الاحد الى العاصمة الاردنية عمّان في زيارة رسمية معلن عنها.

وهذه هي اول زيارة لمسرور بارزاني الى بلد عربي منذ توليه رئاسة حكومة الاقليم.

وسيجري بارزاني خلال الزيارة محادثات ثنائية مع العاهل الاردني عبد الله الثاني في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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