بالصورة.. الحضور داخل مجلس النواب الآن واستعدادات عقد الجلسة الاستثنائية

2020/03/01 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق الحضور داخل مجلس النواب، والاستعدادات لعقد الجلسة الاستثنائية، المخصصة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الوزارية.

وقال مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس المجلس ونائبيه داخل القاعة، وعدد النواب الحاضرين لا يتجاوز الـ100 نائب".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى مجلس النواب، واستقبله رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي.

بعد ذلك، اجتمع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والنائب الاول لرئاسة البرلمان، حسن الكعبي، في مكتب رئيس مجلس النواب.

الى ذلك، كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد (1 اذار 2020) عن موافقة الكتل النيابية الخمس، الممثلة للأحزاب الشيعية داخل البرلمان، على حضور جلسة اليوم، والتصويت لصالح تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية الشيعية، المتمثلة بكتل سائرون، وبدر، وعطاء، وصادقون، وسند، اتفقت على الدخول للجلسة الاستثنائية والتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي".

وأضاف، أن "القوى السياسية الشيعية اتفقت على التصويت فقط على الوزارات التابعة للمكون الشيعي، وترك الوزارات التابعة للكتل السياسية السنية والكردية، في حال عقدت الجلسة بنصاب كامل".

وأشار الى أن "القوى السياسية الشيعية أكدت وجود نصاب لتمرير الوزارات الشيعية فقط".

بغداد اليوم- خاص

اتهم النائب المستقل، باسم خشان، الاحد (01 آذار 2020)، “مافيات” لم يسمها بالسيطرة على قطاع الأدوية الصحية في العراق، فيا دعا لضرورة الانتباه إلى خطورة طرق دخوله، عبر المنافذ الحدودية بالعراق.

وقال خشان في حديث لـ (بغ

بغداد اليوم- بغداد

استبعد النائب عن كتلة سائرون، ستار العتابي، الأحد (01 آذار 2020) قيام النواب الكرد بعرقلة جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الوزارية، بغية تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح مقاليد السلطة دستورياً.

وقا

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد (1 اذار 2020) عن موافقة الكتل النيابية الخمس، الممثلة للأحزاب الشيعية داخل البرلمان، على حضور جلسة اليوم، والتصويت لصالح تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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