2020/03/01 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

اتهم النائب المستقل، باسم خشان، الاحد (01 آذار 2020)، “مافيات” لم يسمها بالسيطرة على قطا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يتهم “مافيات” بالسيطرة على قطاع الأدوية ويحذر من خطورة طرق دخولها للعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يتهم “مافيات” بالسيطرة على قطاع الأدوية ويحذر من خطورة طرق دخولها للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).