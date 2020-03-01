زيدان: ريال مدريد سيء؟ ماذا نقول عن الفرق الاخرى

2020/03/01 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

رد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، الأحد (01 آذار 2020)، على الانتقادات التي يتعرض لها فريقه في الفترة الأخيرة بسبب تراجع الأداء وسوء النتائج، مشيراً إلى أن جميع الفرق تمر بظروف صعبة، ومعظمها أسوأ من الريال بمراحل.

وتم سؤال زيدان عن الفترة الصعبة التي يعيشها ريال مدريد وبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو التي ستقام اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك بعد أن تعادل البرسا مع نابولي وفقد الكثير من النقاط في الليغا، والأمر نفسه ينطبق على الفريق الملكي الذي خسر الصدارة وانهزم من مانشستر سيتي.

وأوضح زيدان أن" ريال مدريد وبرشلونة ما يزالا في المركز الأول والثاني رغم كل الانتقادات التي يتعرضان لها، كما أوضح أن أي فريق بالعالم قد يعاني في بعض فترات الموسم، وهو أمر طبيعي".

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل الكلاسيكو "بخصوص قوة الفريقين فنحن وبرشلونة في المركزين الأول والثاني من الجدول، ما الذي تفكر فيه بقية الفرق؟ الأندية الأخرى التي تحل خلفنا في الجدول".

وتابع " النقد يجب أن يتوقف عند حد معين.



هل بقية الفرق فاقدة للأمل لأنها ليست في المراكز الأولى؟ لا وهذه هي طبيعة الكرة، هناك فترات قوة معينة، الأمور متغيرة وديناميكية، نحن الآن في وقت حاسم وهذا كل ما في الأمر"

بغداد اليوم - بغداد

وجه المكلف بإدارة اتحاد الكرة احمد عباس اليوم الأحد، ( 1آذار 2020)، لجنة الحكام باتخاذ عدد التوجيهات في المنافسات المحلية.

وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن" عباس وجه جملة من الملاحظ

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي، الاحد (01 اذار 2020)، تأجيل مباراتي فريقي العين والشارقة الإماراتيين ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا، بسبب انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في عدد من دول العالم، ليتم بذلك تأجيل مباريات فرق غرب القارة

بغداد اليوم - متابعة

تعتبر مباراة الكلاسيكو الحدث الأهم على الإطلاق بالنسبة لجماهير ولاعبي الفريقين، حيث تكشف لنا في بعض الأوقات عن الوجه المشرق بظهور نجوم جديدة على الساحة، أو الوجه الآخر بإنهاء مسيرة بعض اللاعبين.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الأ

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