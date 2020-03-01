تحت مسمى «درع الربيع» أنقرة تطلق عمليتها العسكرية في إدلب

2020/03/01 | 16:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن بدء عمليتها العسكرية ضد القوات السورية النظامية شمالي البلاد، تحت مسمى «درع الربيع».وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريح للصحفيين اليوم الأحد، أن

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