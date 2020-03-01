2020/03/01 | 16:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، تراجع إيراداتها خلال شهر شباط الماضي إلى 5 مليار دولار تقريبا، مقارنة بـ6 مليارات خلال شهر كانون الثاني.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه أن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98 ) مليون (347 ) ألف و(884) برميلا، بإيرادات بلغت أكثر من (5) مليارات و(52) مليونا و(528) ألف دولار".

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام العراقي خلال كانون الثاني، وفقًا لوزارة النفط "أكثر من (102) مليونًا و(485) ألفا و(497 ) برميلا، بإيرادات بلغت أكثر من (6) مليارات و(195 ) مليونا، و(446) ألف دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن انخفاض إيراداتها خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن انخفاض إيراداتها خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).