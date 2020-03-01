2020/03/01 | 16:24 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تقرر غلق المزارات الشيعية لمدة 4 ايام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قرر محافظ بابل وكالة، حسن منديل، اليوم الاحد، اغلاق المزارات الدينية الشيعية، لمدة اربع ايام وذلك جزء من اجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تقرر غلق المزارات الشيعية لمدة 4 ايام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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