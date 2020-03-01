بابل تقرر غلق المزارات الشيعية لمدة 4 ايام

2020/03/01 | 16:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر محافظ بابل وكالة، حسن منديل، اليوم الاحد، اغلاق المزارات الدينية الشيعية، لمدة اربع ايام وذلك جزء من اجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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