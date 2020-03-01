الحلبوسي يكشف عن آخر مهلة لتمرير حكومة علاوي

2020/03/01 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسلنا في بغداد، اليوم الاحد، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، منح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، غدا الاثنين اخر مهلة لمنح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.وكان علاوي قد اجتمع اليوم الاحد مع الحلبوسي ونائبه الكعبي حول الية تشكيل الحكومة الانتقالية، واعقبه اجتماعا مع رؤساء الكتل الشيعية باستثناء دولة القانون.

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