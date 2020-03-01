مصارعة الميناء في المركز الاول ببطولة البصرة للشباب والمتقدمين

2020/03/01 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أحرز فريق الميناء في المصارعة الحرة المركز الأول في بطولة البصرة للشباب و المتقدمين تحت قيادة المدرب الشاب امير سعيد.

واحتل الميناء المركز الأول فرقياً في البطولة وجاء فريق نفط الجنوب ثانياً وفريق المصافي في المركز الثالث.

يذكر أن قاعة نادي الميناء للمصارعة استضافت فعاليات البطولة و التي شارك خلالها أربعة فرق و هي ( الميناء و نفط الجنوب و المصافي و البصرة).

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