مشعان يفتح النار على

2020/03/01 | 16:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

عبر اليوم النائب السابق، مشعان الجبوري، الاحد، عن تخوفه من تهـديد، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بإستئناف نشاط جييش المهدي، مبينا ان في هذا الحال ستكون حكومة، محمد توفيق علاوي مجرد دفاان لضحايا ابو درع.

وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر، اليوم، ان لقاء السيد مقتدى الصدر على ...

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