بالوثيقة.. التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة المكلف علاوي

2020/03/01 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حصلت “العهد نيوز”، اليوم الاحد، على وثيقة مسربة للتشكيلة الوزارية الجديدة المعدلة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وشهدت القائمة وجود 16 وزيراً، فضلاً عن استبدال وزير الهجرة والمهجرين، كما شهدت إيضاً رفع إسم وزير الثقافة. وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

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