الرئيس العراقي يستقبل مسؤولا من الأمم المتحدة

2020/03/01 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن منع جرائم الإبادة الجماعية أداما ديانغ الجهود الأممية في الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق المواطنين

ووصف الرئيس صالح جرائم التنظيمات الإرهابية بالإبادة الجماعية، مشددا على أهمية محاسبة المتورطين في تلك الأعمال البشعة وتقديمهم للعدالة من خلال محاكم دولية لينالوا الجزاء العادل.

كما تم استعراض سبل التعاون بين العراق والمنظمة الدولية في مجال توثيق الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش بحق سكان المدن العراقية قبل تحريرها، وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للعوائل المتضررة من تلك الأعمال المنافية لمبادئ وحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة.

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