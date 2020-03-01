حكومة إقليم كردستان تصدر تعليمات جديدة بشأن الدوام بالدوائر الحكومية

2020/03/01 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت حكومة اقليم كردستان، تعليمات جديدة بشأن الدوام بالدوائر الرسمية، في سياق الحملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار كتاب لوزارة داخلية الإقليم، الى تقليص دوام الدوائر الرسمية ليكون من الساعة الثامنة صباحا الى الواحدة ظهرا، خلال الأيام العشرة المقبلة، على ان لا يشمل ذلك الوزارات الخدمية، وإيقاف العمل بالبصمة الالكترونية لتسجيل دخول الموظفين وخروجهم، واستحداث اجراء مؤقت لذلك، فيما دعت الوزارة المواطنين الى تقليل مراجعة الدوائر الحكومية، واقتصاراها فقط على الحالات المهمة والمستعجلة.

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