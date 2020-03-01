وزارة التربية تصدر تعليمات جديدة بشأن دوام المديرين والموظفين بمديرياتها العامة

2020/03/01 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اتخاذها إجراءات بشأن دوام موظفي المديريات العامة في ديوان الوزارة، والمديريات العامة للتربية في المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان، انها قررت ان يكون دوام الوكلاء والمديرين العامين ومعاونيهم، ورؤساء الأقسام والشعب بشكل كامل ورسمي يومياً، وأن يكون دوام الموظفين في المؤسسات والمديريات العامة التابعة للوزارة، بنسبة خمسين من الكوادر، بالتنسيق مع المديرين العامين ومدراء الأقسام، ابتداء من اليوم الأول من آذار، ولحين إصدار تعليمات جديدة من قبل خلية الأزمة.

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