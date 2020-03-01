امانة بغداد تقرر اغلاق متنزه الزوراء حتى السابع من الشهر الجاري

2020/03/01 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظة ميسان، اليوم الاحد، بتقليص عدد الموظفين في كافة الدوائر واغلاق دوائر التقاعد والضربية، واغلاق كافة الحدائق والمتنزهات، كاجراء احترازي من فايروس ’’كورونا’’.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ علي د

بغداد اليوم- خاص

كشف دائرة صحة محافظة ديالى، الاحد (01 آذار 2020)، عن مضاعفة أعداد خلية الأزمة الطبية في أهم معبر حدودي مع إيران شرق المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى قررت، مضاعف

بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الاحد (1 آذار 2020)، على وثائق تتضمن جمع تواقيع لمجموعة من النواب، للتحقيق باستعدادات الحكومة للوقاية من فايروس كورونا.

وتضمنت الوثائق: " تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية عليا، للوقوف على حقيقة الاجراءات

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