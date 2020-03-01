2020/03/01 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم الاحد 1 اذار 2019، تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن رئاسة البرلمان، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته الأستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني".

قبيل ذلك، قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إن يوم غد الاثنين اخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، أن "علاوي لم يتبق امامه سوى يوم غد الاثنين، لكسب ثقة الكتل السياسية والتصويت على كابينته الوزارية".

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (01 آذار 2020)، إن يوم غد الاثنين اخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، أن "علاوي لم يتبق امامه سوى يوم

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الاحد، على وثيقة جديدة صادرة من إدارة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تبين تقليص عدد الوزارات الى 16 وزارة في الحكومة الجديدة التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق الحضور داخل مجلس النواب، والاستعدادات لعقد الجلسة الاستثنائية، المخصصة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الوزارية.

وقال مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس المجلس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس النواب يُؤجل انعقاد جلسته الأستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس النواب يُؤجل انعقاد جلسته الأستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).