رئيس البرلمان: يوم غد اخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف

2020/03/01 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (01 آذار 2020)، إن يوم غد الاثنين اخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، أن "علاوي لم يتبق امامه سوى يوم غد الاثنين، لكسب ثقة الكتل السياسية والتصويت على كابينته الوزارية".

وفي وقت سابق، حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الاحد، على وثيقة جديدة صادرة من إدارة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تبين تقليص عدد الوزارات الى 16 وزارة في الحكومة الجديدة التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها في الجلسة الاستثنائية لهذا اليوم.

وحملت القائمة الجديدة، التي قدمها علاوي الى البرلمان، أسماء 16 وزيراً، بعد تأجيل التصويت على الوزارات البقية لما اثارته من خلافات سياسية كبيرة بين القوى السياسية داخل مجلس النواب.

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم الاحد 1 اذار 2019، تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن رئاسة البرلمان، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته الأستثنائية ل

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الاحد، على وثيقة جديدة صادرة من إدارة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تبين تقليص عدد الوزارات الى 16 وزارة في الحكومة الجديدة التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق الحضور داخل مجلس النواب، والاستعدادات لعقد الجلسة الاستثنائية، المخصصة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الوزارية.

وقال مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس المجلس

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