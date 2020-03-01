اغلاق منتزه الزوراء ضمن اجراءات “الاحتراز” من كورونا

2020/03/01 | 16:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، اغلاق منتزه الزوراء ابتداءً من يوم غد الاثنين، وحتى يوم السبت المقبل.وقالت الامانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “حفاظاً على سلامة المواطنين الكرام تقرر غلق منتزه الزوراء ابتداءً من صباح يوم غد الاثنين الموافق 2/ آذار / 2020 وحتى يوم السبت الموافق 7 […]

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