2020/03/01 | 16:37 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لعدم اكتمال النصاب.. البرلمان يرفع جلسته الاستثنائية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لعدم اكتمال النصاب.. البرلمان يرفع جلسته الاستثنائية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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