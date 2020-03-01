آخر تطورات تشكيل الحكومة.. علاوي يجري تغييرات في تشكيلته الوزارية

2020/03/01 | 16:37 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



بدأ مجلس النواب، الأحد، في عقد الجلسة الاستثنائية المقررة لعرض رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة جديد...

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