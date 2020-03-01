بسبب «عنوان» تركيا تعتقل 3 صحفيين من وكالة سبوتنيك الروسية

2020/03/01 | 16:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة التركية في أنقرة 3 صحفيين «روس» بعد نشرهم لخبر عبر موقع وكالة سبوتنيك الروسية جاء تحت عنوان «الولاية المسروقة: منح فرنسا مدينة هاتاي لتركيا قبل 80 سنة».وفي

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