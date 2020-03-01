الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحا حول تواصل رحلاتها لعدد من الدول

2020/03/01 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، توضيحا بشأن استمرار رحلاتها لعدد من الدول.

وأكدت الشركة في بيان موجه للرأي العام، والمؤسسات الإعلامية والجهات المعنية، التزامها التام بقرار لجنة الأمر الديواني المرقم خمسة وخمسين، وبمنع سفر المواطنين إلى الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، مبينة ان رحلات الناقل الوطني الى تلك الدول، خصصت لإجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية حصرا.

وأوضحت الشركة ان وزارة الصحة تتبنى وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي، مهمة القيام بالإجراءات الصحية اللازمة، لجميع الوافدين العراقيين من تلك البلدان الى الاراضي العراقية، للحد من خطورة انتشار الفيروس كورونا، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصادرها الرسمية.

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