ارتفاع عدد وفيات إيران بسبب كورونا إلى 54 حالة وإلى نحو ألف إصابة

2020/03/01 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر إيرانية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى أربع وخمسين حالة.

وأكدت المصادر ذاتها ارتفاع عدد المصابين الى نحو ألف مصاب.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل متسارع في إيران فيما حذرت وزارة الصحة الإيرانية من أسبوع صعب مرتقب، ونصحت الوزارة المواطنين بالبقاء في المنازل والالتزام بالإرشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشي العدوى.

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