2020/03/01 | 16:44 - المصدر: السومرية نيوز

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تسجيل 13 حالة اختناق واصابة بتجدد الصدامات قرب الخلاني

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