البرلمان العراقي يؤجل جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب

2020/03/01 | 16:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسل العالم في العراق اليوم الأحد بأن مجلس النواب أجل انعقاد جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني....

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