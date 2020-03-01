2020/03/01 | 16:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يُؤجل انعقاد جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُؤجل انعقاد جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُؤجل انعقاد جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).