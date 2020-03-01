الصدريون “ناقمون” من فشل تمرير علاوي للمرة الثانية.. والكربولي يطالب بترشيح “بديل غير جدلي”

2020/03/01 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدا النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، غاضبًا من فشل تمرير المكلف محمد توفيق علاوي للمرة الثانية على التوالي.وقال العميري في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “الى احزاب المحاصصة والفساد، ان عدم قبولكم بمكلف ضرب المحاصصة، بارادة شعبية، سوف تضطرون بقبول مرشح يضرب المحاصصة ويضربكم”.وفشلت الجبهة الداعمة لعلاوي في البرلمان، مرة […]

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