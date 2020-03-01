الشرطة التركية تجري عمليات تفتيش في مكتب وكالة سبوتنيك الروسية

2020/03/01 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن ممثل وكالة “سبوتنيك التركي”، اليوم الأحد، أن الشرطة التركية تجري عمليات تفتيش في مكتب “سبوتنيك” في إسطنبول، مشيرا إلى أن الأمر صدر عن مكتب المدعي العام للمدينة، ولم يتم ذكر الأسباب.وأضاف “تقوم الشرطة التركية بعمليات تفتيش في مكتب سبوتنيك في إسطنبول، وقد أصدر المدعي العام في إسطنبول مذكرة التفتيش، دون […]

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