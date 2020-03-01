الكلاسيكو.. ميسي على موعد مع رقم قياسي جديد

2020/03/01 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أصبح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد مباراة واحدة من أن يكون أكثر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك بـ الكلاسيكو أمام ريال مدريد.ريال مدريد يستضيف برشلونة مساء اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابوي، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.ليونيل حتى الآن شارك في 42 كلاسيكو، وهو نفس الرقم الذي […]

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