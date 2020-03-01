الاردن تواصل استيراد النفط العراقي باسعار زهيدة

2020/03/01 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، اليوم الاحد، أن الكميات المستوردة من مادة النفط العراقي، والواردة لمصفاة البترول الأردنية، بلغت خلال شهر شباط الماضي، حوالي 294 الف برميل، وبمعدل 10 ً الاف برميل يوميا، تم تحميلها على 1127 صهريج عراقي وأردني. وذكرت زواتي في تصريح صحفي، اطلعت عليه "كلكامش برس"، "استقبلت مصفاة البترول الأردنية منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي في موقع مصفاة الزرقاء، خلال الفترة من الخامس من أيلول 2019 ،ولغاية التاسع والعشرين من شهر شباط 2020 ،ما مجموعه8.1 مليون برميل من مادة النفط الخام العراقي وبمعدل يومي بلغ حوالي 10 الاف برميل".وتجري عملية استيراد النفط الخام العراقي في اطار مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي الاردن والعراق في الثاني من شهر شباط 2019 ،والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد عن 10 ألاف برميل يوميا ً قابلة للزيادة وفقا لما يتفق عليه الجانبان.ويتم بيع النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) إلى الأردن على أساس معدل سعر خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد تمثل فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات،ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

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