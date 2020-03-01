2020/03/01 | 16:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تطلق عملية عسكرية ضد الجيش السوري في إدلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 16:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تطلق عملية عسكرية ضد الجيش السوري في إدلب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تطلق عملية عسكرية ضد الجيش السوري في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).