عبدالرزاق دحنون - الكاتب لا يسمح بالتعليق على هذا الموضوع

2020/03/01 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون تقرأ هذه العبارة المشهورة في "الحوار المتمدن" بصمت، فتصدمك، تتأملها جيداً، تحاول تفسيرها، تستحضر في ذهنك كل الاحتمالات، ولكنك تفشل في إيجاد "العقلانية" التي تدفع كاتب الموضوع الذي لا يسمح للقراء بالتعليق على موضوعه في صفحات "الحوار المتمدن"، فتذهب إلى سطور الموضوع الذي لا يحق لك التعليق عليه، تقرأ، فتخرج من المعركة خاسراً.هل يرى كاتب الموضوع بأنه يخوض معركة مع القراء فعلاً؟ وإذا كانت معركة حقيقية......

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