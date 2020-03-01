صور : 4 فوائد للبيض على صحة الإنسان

2020/03/01 | 17:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / البيض مركز بالبروتينات الحيوانية من النوعية الجيدة (بالمتوسط، 7 غرامات من البروتينات لكل 60 غراماً من البيض)، ويحتوي كذلك على نسبة مثالية من زيوت الأحماض الأمينية التي يقال عنها “أساسية” للجسم، والتي لا يستطيع الجسم تصنيعها، ولذلك يجب الحصول عليها من النظام الغذائي.وهذه كثافة بروتينية تعمل وكأنها كابح للشهية؛ بإعطاء الشعور بالشبع […]

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